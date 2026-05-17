Lontoolaisseura West Ham Unitedin putoaminen jalkapallon Englannin Valioliigasta on nyt loppusilausta vaille selvää.
West Ham kärsi sunnuntaina vieraskentällä 1–3-tappion Newcastlelle. Tuloksen myötä joukkue jäi kaksi pistettä paikallisvastustajansa Tottenhamin taakse ensimmäisen putoajan paikalle, kun sillä on jäljellä enää yksi ottelu.
Tottenham voi sinetöidä West Hamin putoamisen kaatamalla tiistain vierasottelussaan Chelsean. Kolme tappiota putkeen kärsinyt West Ham kohtaa viikon kuluttua päätösottelussaan kotonaan Leedsin. Tottenham päättää kautensa kotiottelulla Evertonia vastaan.
Wolverhamptonin ja Burnleyn putoaminen Valioliigasta on varmistunut jo aiemmin.
West Ham on viimeksi pudonnut Valioliigasta keväällä 2011, mutta seura nousi takaisin jo seuraavalla kaudella.