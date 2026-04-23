FC Barcelona vankisti asemiaan La Ligan kärjessä voittamalla Celta Vigon 1–0. Jobinpostia tuli tähtipelaaja Lamine Yamalin loukkaantumisen muodossa.

Ottelun ainoa maali nähtiin hetki ennen taukoa, kun Yamal upotti rangaistuspotkusta kauden 16. liigamaalinsa. 18-vuotias espanjalaistaituri kuitenkin kaatui pian tämän jälkeen kentän pintaan makaamaan, ja joukkuekaverit kerääntyivät huolestuneina hänen ympärilleen.

Paikalle juoksi myös joukkueen lääkintähenkilöstö, ja kun Yamal lopulta nousi ylös, hän piti kädellään vasemman jalkansa takareittä. Barca-luotsi Hans-Dieter Flick oli pakotettu ottamaan Yamal vaihtoon.

ESPN:n kertoo saaneensa seuran sisältä tietää, että alustava arvio vammasta on takareiden repeämä. Sen vakavuus ja mahdollisen poissaolon kesto vahvistuvat tänään tehtävissä kuvauksissa.

Barcelona on La Ligan kärjessä yhdeksän pisteen karkumatkalla, kun enää kuusi kierrosta on pelaamatta. Joukkue tuskin siis tarvitsee Yamalin palveluksia mestaruuden varmistamiseen, mutta Espanjan kannalta keskiviikkoillan näky oli huomattavasti huolestuttavampi.

Yamal on maajoukkueen keskeisiä palasia, ja MM-kisojen avausottelu Kap Verdeä vastaan on seitsemän ja puolen viikon päässä.

– Nyt toivotaan kyllä kaikkea hyvää Lamine Yamalille. Toivottavasti olisi kyse vain jostain ihan pienestä. Välittömästi koppiin ja hoitoa saamaan. Tässä on isot kisat tulossa kesällä. Pelkoa herättää, vaikka kisoihin on aikaa, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen sanoi, kun Yamal asteli pelaajakäytävää pitkin pukuhuoneeseen.