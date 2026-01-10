Suomen hiihtotähti Iivo Niskanen ei kilpaile tänä viikonloppuna Kuopion SM-hiihdoissa.
Niskanen ilmoitti päätöksestään Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.
– En tuu kisaamaan SM-kisoissa. Keuhkot ja lumi on yhtä kuivana pakkasjakson jälkeen. Ensi viikolla sitten Oberhofissa seuraavan kerran, Niskanen kirjoittaa.
Kuopiossa on ollut SM-viikonlopun alla kireä pakkanen. Perjantain kisapäivä jouduttiin perumaan pakkasen vuoksi kokonaan.
Kuopiossa kisataan lauantaina 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailut. Sunnuntaina edessä on perinteisen hiihtotavan sprintit.
Niskasen poisjäännistä huolimatta lauantaina ladulla nähdään liuta maailmancupistakin tuttuja hiihtäjiä. Muun muassa Arsi Ruuskanen, Ristomatti Hakola, Remi Lindholm, Petteri Koivisto ja Lauri Vuorinen ovat mukana.
Maastohiihdon maailmancup jatkuu viikon päästä Saksan Oberhofissa, jossa hiihdetään vapaan hiihtotavan sprintit ja 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailut.