Iivo Niskasella on virustartunta. Hänen osallistumisensa olympialaisten päätösmatkalle, huomisen 50 kilometrille on epävarmaa.

Niskanen on ollut maanantaista asti eristyksissä. Lopullinen päätös kilpailemisesta tehdään huomenna aamulla.

– Olen sairastunut ja ollut tämän viikon eristyksissä. Päätän lopullisen osallistumisen aamulla. Tietysti haluan toivoa, että osallistun ja voin hiihtää, kun pelkästään tähän kilpailuun olen satsannut niin pitkään, Niskanen itse sanoi medialle välitetyssä viestissä.

Niskanen on perinteisellä käytävän 50 kilometrin hallitseva olympiavoittaja kahdeksan vuoden takaa Pyeongchangista.

Lauantain kisaan hän ei lähtökohtaisesti ole voittaja- tai edes mitalisuosikki, mitaliehdokas sen sijaan hyvinkin.

Niskasen lisäksi 50 kilometrille on suomalaisista nimetty Arsi Ruuskanen, Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen.