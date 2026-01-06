Tutkimus paljastaa huolestuttavia seurauksia solariumin käytöstä.

Solariumien käyttö on yhdistetty lähes kolminkertaiseen melanoomariskin kasvuun. Nyt tutkijat ovat ensimmäistä kertaa osoittaneet, kuinka nämä laitteet aiheuttavat melanoomaan liittyviä DNA-vaurioita lähes koko ihon pinnalle. Tutkimuksesta uutisoi Science Daily.

Solariumin vaaroista on varoiteltu vuosia, ja nyt Northwestern Medicinen ja Kalifornian yliopistojen johtama tutkimus osoittaa, että solariumit muuttavat molekyylitasolla ihosoluja tavoilla, jotka ulottuvat paljon päivittäisen auringolle altistumisen vaikutusta pidemmälle.

Tutkija Pedram Gerami, ihosyöpätutkimuksen professori kertoo tutkijoiden löytäneen solariumissa käyneiden potilaiden normaalilta iholta, alueilta, joilla ei ole luomia, DNA-muutoksia, jotka ovat melanoomalle altistavia esiasteita.

– Tätä ei ole koskaan aiemmin osoitettu, hän sanoo tutkimustiedotteessa.

Melanoomasta selvinneet ja aiemmin solariumeja käyttäneet lahjoittivat ihobiopsiansa tutkimusta varten.

Tulokset julkaistiin joulukuussa Science Advances -lehdessä.

Tunnistatko melanooman? Katso videolta havainnekuvat. Juttu jatkuu videon alla.

1:38 Ihotautien erikoislääkäri Mari Grönroos kertoo videolla, miltä melanooman esiaste ja melanooma voivat esimerkiksi näyttää.

Huolestuttava ilmiö herätti mielenkiinnon

Gerami, joka johtaa myös Northwesternin ihotautiopin melanoomaohjelmaa, on hoitanut melanoomapotilaita kahden vuosikymmenen ajan. Tuona aikana hän havaitsi huomiota herättävän ilmiön: epätavallisen suuren määrän alle 50-vuotiaita naisia, joilla oli ollut useita melanoomia, jotka ilmoittivat käyttäneensä solariumia.

Hän epäilikin, että tiheä solariumin käyttö oli yhteinen tekijä, joka yhdisti nämä tapaukset.

Tutkimusta varten Gerami ja hänen tiiminsä analysoivat noin 3 000 solariumia käyttäneen henkilön potilastietoja ja vertasivat niitä noin 3 000 samanikäiseen henkilöön, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet solariumlaitteita.

Melanooma diagnosoitiin 5,1 prosentilla solariumia käyttäneistä ihmisistä ja 2,1 prosentilla niistä, jotka eivät käyttäneet. Vaikka tutkijat ottivat huomioon iän, sukupuolen, auringonpolttamien historian ja melanooman esiintymisen suvussa, solarium liittyi silti 2,85-kertaiseen melanoomariskin kasvuun.

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että solariumia käyttäneillä ihmisillä oli todennäköisemmin melanooman kehittyminen sellaisilla kehon alueille, jotka ovat yleensä suojassa auringolta, kuten alaselässä ja pakaroilla. Nämä havainnot tukivat ajatusta, että solarium voi aiheuttaa laajempia DNA-vaurioita kuin tavallinen auringolle altistuminen.

Melanooma muutti Sirpan elämän. Juttu jatkuu videon alla.

2:20 Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa melanoomaan sairastunut Sirpa.

DNA-sekvensointi apuun

Tutkiakseen tätä mahdollisuutta tarkemmin tutkijat turvautuivat edistyneisiin genomiikan työkaluihin. He käyttivät uudempia tekniikoita suorittaakseen yksittäisten solujen DNA-sekvensoinnin melanosyyteistä – eli melaniinia tuottavista pigmenttisoluista – kolmesta eri ihonluovuttajaryhmästä.

Ensimmäiseen ryhmään kuului 11 potilasta Geramin klinikalta. Heillä oli pitkä historia solariumissa käymisestä. Toiseen ryhmään kuului yhdeksän henkilöä, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet solariumia, mutta olivat muuten samanlaisia ​​iän, sukupuolen ja yleisen syöpäriskin suhteen. Kolmas ryhmä antoi lisää ihonäytteitä kontrolliryhmän vahvistamiseksi.

Yhteensä tiimi sekvensoi 182 yksittäistä melanosyyttiä. He havaitsivat, että solariumin käyttäjien melanosyyteissä oli lähes kaksi kertaa enemmän geneettisiä mutaatioita kuin kontrolliryhmien melanosyyteissä ja niissä oli todennäköisemmin melanoomaan liittyviä mutaatioita.

Mikä melanooma? Kaikkisyövästä-sivuston mukaan melanooma on ihosyövistä vaarallisin. Se on länsimaiden nopeimmin yleistyviä syöpiä, joita Suomessa todetaan vuosittain noin 1 800 henkilöllä. 20–30 prosenttia melanoomista saa alkunsa olemassa olevasta luomesta. Yleensä melanooma syntyy uutena luomena tai ihomuutoksena aiemmin terveelle iholle. Jos ihossa on epäilyttävä muutos, kannattaa sitä käydä näyttämässä lääkärille.

Solariumia käyttäneillä ihmisillä näitä mutaatioita ilmeni myös kehon alueilla, jotka tyypillisesti pysyvät peitettyinä eivätkä altistu säännöllisesti auringolle, mikä vahvistaa päätelmää, että solariumit aiheuttavat laajan kentän DNA-vaurioita.

– Ulkona auringolle altistumisessa ehkä 20 prosenttia ihostasi vaurioituu eniten, Gerami sanoi.

– Solariumin käyttäjillä näimme samoja vaarallisia mutaatioita lähes koko ihon pinnalla.

Tutkimustulosten valossa kokee, että solarium pitäisi kieltää vähintään alaikäisiltä. Suomessa solariumin käyttö on kielletty alle 18-vuotiailta, kertoo Säteilyturvakeskus STUK.

Moni Geramin potilas on kertonut aloittaneensa solariumin käytön jo nuorena ilman asianmukaista tietoa vaaroista. Gerami toivoisi solariumiin samanlaisia varoituksia kuin tupakka-askeihin.

0:46 Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Ihosairaalasta kertoo, miten maksaläiskän ja melanooman voi erottaa toisistaan.

