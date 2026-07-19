Tappelurobottien kehityksen uskotaan vauhdittavan kotirobottien tuloa. Asiasta uutisoi kiinalainen CCTV. Katso kooste debyyttiottelusta yltä.
Maailman ensimmäinen ihmismäisten robottien taisteluliiga (URKL) aloitti toimintansa torstaina Kiinan Shenzhenissä, joka tunnetaan Kiinan piilaaksona.
Yli 200 joukkueen robotit ottivat toisistaan mittaa vapaaottelukehässä. Mukana oli muun muassa kiinalaisia, singaporelaisia ja yhdysvaltalaisia joukkueita.
Robottien potkunyrkkeilyturnauksessa oli jaossa noin puolentoista miljoonan euron palkintopotti.
Tuomarit arvioivat muun muassa robottien liikkeenohjausta, tasapainoalgoritmeja, havainnointiin ja päätöksentekoon liittyviä toimintoja, voimajärjestelmiä sekä suojausta.
Yllä oleva video näyttää, miten ihmismäisesti robotit tappelivat.
EngineAI-yrityksen toimitusjohtaja Zhao Tongyang uskoo, että tappeluliiga edistää tulevaisuudessa ihmisiä avustavien robottien kehitystä.
– Tällainen kilpailu vie kaiken uudelle tasolle – anturit, liikkeenohjauksen, tekoälypohjaisen päätöksenteon, neuroverkot ja nivelten suorituskyvyn, ja luo siten pohjaa tulevaisuuden kotiroboteille, perustaja kertoo CCTV:lle.