Charlottessa yhdistyy robotiikka ja 3D-tulostus. Sen hiilineutraalin teknologian vakuutetaan mullistavan rakennusalan jopa Kuussa. Katso video yltä!

Ison ruokapöydän kokoinen hämähäkkiä muistuttava Charlotte-robotti liikkuu hitaan oloisesti toimistorakennuksessa Australian Sydneyssä.

Robotiikkaan ja 3D-tulostukseen erikoistuneet yritykset, Crest Robotics ja EarthBuilt Technologies, esittelevät prototyyppiä isoin sanankääntein uutistoimisto Reutersille. Charlotte on yritysten yhteistyön tulos, ja toimitusjohtajat uskovat sen muuttavan rakennusalaa.

– Charlotte ja sen Earthbuilt-teknologia tuo muutoksen mukanaan, mihin sen viedäänkään, sanoo toimitusjohtaja Jan Golembiewski Earthbuilt Technologies -yrityksestä.

Golembiewski vakuuttaa, että teknologia tekee rakentamisesta moninkertaisesti halvempaa.

– Hintalapusta voidaan ottaa nollia pois.

Hämähäkki myös Kuuhun

Charlotte voi optimitilanteessa käyttää tavallista, ihmisten takapihoilta löytyvää maa-ainesta, jota se painekäsittelee ja muotoilee 3D-tulostimen lailla rakennusmateriaaliksi, jonka se sitten kasaa rakennelmaksi, Golembiewski kertoo.