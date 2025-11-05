Teknologia- ja teollisuusmessuilla esiteltiin suomalaisyrityksen Arska-robotti. Asiantuntija kertoo, miksi vastaavaa ei vielä voida tehdä alusta loppuun Suomessa.

Helsingissä on parhaillaan käynnissä Pohjoismaiden johtavat teknologia- ja teollisuusmessut. Messujen yhtenä osa-alueena on robotit ja robotiikka, jossa yhdistetään teknologiaa ja tekoälyä. MTV:n Viiden jälkeen -ohjelma kävi messuilla tutustumassa Arska-nimiseen humanoidirobottiin.

Robotiikkaan ja automaatioon erikoistuneen oululaisen Probot-yhtiön toimitusjohtaja Matti Tikanmäki kertoo, että Arska-robotti ja sitä seuraava robottikoira on tehty Kiinassa.

Tikanmäki uskoo, että vastaavia robotteja voitaisiin kehittää Suomessakin, mutta sellainen vaatii erityisen paljon pääomaa ja resursseja.

– Se vaatii myös aika paljon kehittävää työväkeä. Jos verrataan Suomea ja Kiinaa, tai Suomea ja Yhdysvaltoja, niin meillä on ihan erilaiset lähtökohdat lähteä kehittämään mitään laitteita.

Tikanmäen mukaan vastaavia humanoidirobotteja ja koirarobotteja on käytössä suomalaisissa tutkimuslaitoksissa muutamia. Niitä hyödyntävät tahot, jotka näkevät niiden käyttöpotentiaalin omalla toimintakentällään.

– Näkisin, että sellainen potentiaalisin käyttökohde olisi esimerkiksi terveydenhuolto, tai asiakaspalvelu. Jokin applikaatio tai sovelluskohde, missä vaaditaan vuorovaikutteisuutta tai ihmisen kaltaisuutta.