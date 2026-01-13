Autoilijan ei kuulu väistää suojatien eteen pysähtynyttä kuljetusrobottia, mutta kuka korvaa, jos robotti ajaa alle? Katso hämmentävä tilanne yllä olevalta videolta!

Salolainen Jan oli ajamassa autollaan lauantai-iltapäivänä tammikuun alussa, kun kuljetusrobotti yllätti hänet pahemman kerran Inkereentiellä Salossa.

Janin auton kojelautakameraan tallentunut hetki herättää kysymyksiä. Ruokarobotti nimittäin lähtee yllättäen ylittämään suojatietä juuri Janin ajaessa sen kohdalle.

– Totta kai huomasin jo kaukaa robotin, mutta niitähän ei kuulu väistää. Olisikohan antureissa ollut kuuraa tai jotain? Jan pohtii.

Videolta voi nähdä, että mies joutuu tekemään ison korjausliikkeen, jotta robotti ei jäisi hänen autonsa alle.

– Jos olisin törmännyt, miten menisi korvausasiat? Jan pohtii.

Robottia ei tarvitse yleensä väistää

Autoliitto kertoo, että koska kuljetusrobotti määritellään ajoneuvoksi, suojatiesäännöt eivät velvoita ajoradan liikennettä väistämään sitä.

Robotti ei myöskään rinnastu pyöräilijään, joten vaikka kevyenliikenteenväylällä olisi etuajo-oikeus suojatiellä, se ei koske kuljetusrobottia.

Kummassakaan tilanteessa autoilijan ei tarvitse väistää, jos pyöräilijän tilalla on kuljetusrobotti.Liikenneturva

Kuitenkin, jos kuljetusrobotti kulkee ajorataa pitkin, autoilijan tulee väistää sitä robotin saapuessa oikealta.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa tiedotteessa, että tienkäyttäjien on olennaista noudattaa olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta.

– Aivan kuten muutenkin liikenteessä, kenenkään päälle ei saa ajaa eikä alle kannata mennä, vaikka olisikin oikeassa. Mahdolliset vahinkotilanteet käsitellään ja syyllisyys ratkaistaan aina tapauskohtaisesti eri oikeusasteissa.

Komisario Hannu Kontola Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta puolestaan kertoo poliisin tiedotteessa, että poliisi kannattaa kutsua paikalle, jos robotin kanssa törmätessä syntyy henkilö- tai aineellisia vahinkoja.

Lähtökohtaisesti robotit pysähtyvät suojateiden edustalle, eivätkä ne liiku ennen kuin tie on vapaa, poliisi kertoo.

− Tästä syystä muun muassa ruuhkien välttämiseksi autoilijan ei tule väistää suojatielle pyrkivää robottia. Jos robotti on tielle ehtinyt, ei sen päälle luonnollisesti saa ajaa. Näissä tapauksissa on syytä odottaa esimerkiksi robotin peruuttamista pois ajoväylältä, Kontola ohjeistaa.

