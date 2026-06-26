Työpaikan pysyvyyteen julkisella sektorilla ei voi enää lähivuosina luottaa.
Suomi automatisoi koko julkisen sektorin toiminnan tekoälyn avulla vuoteen 2031 mennessä, kertoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomissa.
Tällä hetkellä julkisella sektorilla on töissä noin 700 000 ihmistä. Suurin osa vähennyksistä saadaan Majasen mukaan hoidettua eläköitymisen kautta, mutta ihmiset tulevat myös menettämään työpaikkojaan.
– Tekoäly siis käytännössä korvaa ihmisen, Majanen toteaa HS:lle.
Majanen kuvailee ymmärtäneensä itse viime talvena yhdysvaltalaisen tekoäly-yhtiö Anthropicin uusien tekoälymallien myötä, että tekoälyllä voitaisiin pian korvata iso määrä ihmisiä.
– Ajattelin, että tässä ollaan painajaisunessa, Majanen sanoo HS:lle.
Majasen mukaan palkkakuluissa säästäminen ja tekoälyyn siirtyminen on kuitenkin välttämätöntä Suomen ikärakenteen ja huonon talouskasvun vuoksi, mikäli hyvinvointivaltion palvelulupauksesta aiotaan pitää kiinni.
10:26