Kongon demokraattisessa tasavallassa on perjantaina julkaistujen tietojen mukaan todettu yhteensä yli 1 800 ebolatartuntaa.
Kongon demokraattisessa tasavallassa työskentelevällä Yhdysvaltain kansalaisella on todettu ebolavirus.
Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan (CDC) tartunnan saanut henkilö työskenteli Kongossa humanitaariselle järjestölle.
Tautikeskus ilmoitti tekevänsä yhteistyötä potilaan työnantajajärjestön, muiden liittovaltion virastojen sekä Kongon demokraattisen tasavallan kumppaneiden kanssa estääkseen tartunnan leviämisen ja tunnistaakseen suuririskiset kontaktit.
Kongon demokraattisessa tasavallassa on perjantaina julkaistujen tietojen mukaan todettu yhteensä yli 1 800 ebolatartuntaa. Sairaus on vaatinut yli 600 ihmisen hengen.
Ebolasta tunnetaan tällä hetkellä kuusi eri ”lajia”. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä ebola on Bundibugyo-tyyppiä.