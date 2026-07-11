Pelastuslaitos tiedotti lauantaina kello 12 jälkeen, että henkilön oli nähty vajoavan veteen.
Yksi on hukkunut Kempeleessä sijaitsevalla uimamontulla. Asiasta tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.
– Henkilö hukkunut uimapaikalla. Kriisiapu aloittanut omaisten tuen, pelastuslaitoksen tiedotteessa sanotaan.
Pelastuslaitos tiedotti lauantaina kello 12 jälkeen, että henkilön oli nähty vajoavan veteen suositulla uimamontulla. Tällöin paikalle oli hälytetty pelastuslaitos, ensihoito, sosiaalitoimi ja poliisi.
Henkilö pelastettiin nopeasti pelastussukeltajien toimesta.
Iltalehden tietojen mukaan hukkunut oli lapsi.
Kyseinen uimamonttu sijaitsee lähellä Oulun kaupungin rajaa, reilun viiden kilometrin päässä Kempeleen keskustasta. Kyseessä on varsinkin lasten ja lapsiperheiden suosima paikka.
Visit Oulun sivuilla kerrotaan, että vesi on uimarannalla jopa kahdeksan metriä syvää. Sivujen mukaan rannasta on erotettu lapsille tarkoitettu matalan veden alue.
Uutinen päivittyy.