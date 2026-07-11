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"50 kertaa norovirusta pahempi" – harvinainen salmonellakanta aiheutti Susalle kuukausien oirekierteen

1:17 Katso myös: Salmonella pähkinänkuoressaan – tämä bakteerista pitää tietää.

Julkaistu 51 minuuttia sitten

Harvinaiseen salmonellakantaan sairastunut Susa Korventaus yllättyi siitä, kuinka raju ja pitkäkestoinen tauti voi olla. Tartunnan lähde ei koskaan selvinnyt. Salmonella on noussut tänä kesänä useasti uutisotsikoihin. Salmonellaa löytyi kananmunista Suomessa viimeksi kesäkuun lopussa. Viranomaiset seurasivat samoihin aikoihin myös Euroopassa levinnyttä salmonellaepidemiaa, joka yhdistettiin maustettuihin pikanuudeleihin. Epidemiassa todettiin yli sata tartuntaa useissa Euroopan maissa. Lue myös: Varoitus suosituista pikanuudeleista – jo yli 100 saanut salmonellan "Tavaraa tuli molemmista päistä" Salmonella parantuu yleensä itsestään eikä edellytä lääkärissä käyntiä, mutta tauti voi olla myös raju, kuten helsinkiläinen Susa Korventaus, 37, sai viime marraskuussa omakohtaisesti kokea. – Ensin oli huono olo, mutta pian vatsaan alkoi koskea ja lopulta kipu oli ihan järkyttävä. Tavaraa tuli molemmista päistä, eli samaan aikaan sekä oksensin että ripuloin. Ripuli oli vesiripulia, eikä mikään pysynyt sisällä 15:ttä minuuttia pidempään, Korventaus kertoo MTV uutisille. – Oksentaminen ja ripuloiminen oli niin voimallista, että tuntui, että koko suolisto tulee ulos. Lisäksi minulla oli kuumetta.

Susa Korventaus sairastui salmonellaan marraskuussa 2025.Susa Korventauksen kotialbumi.

Tulikuuma vatsa säikäytti

Kun tautia oli kestänyt neljä päivää, Korventaus lähti terveyskeskukseen, josta hänet ohjattiin Malmin sairaalan päivystykseen.

– Minulla oli silloin jo ihan tulikuuma vatsa, ja se piti myös hirveää mekkalaa. Sen takia he epäilivät ensin, että kyseessä on suolistotulehdus.

Korventaukselta pyydettiin ulostenäyte, joka tuli ottaa kotona.

Omahoidoksi Korventaukselle suositeltiin nesteytystä ja Osmosal-jauhetta, joka palauttaa elimistöön ripulissa menetettyä vettä, natriumia ja kaliumia sekä korjaa elimistön happo-emästasapainoa.

Oireet jatkuivat pahoina Korventauksen mukaan vielä kuutisen päivää, kunnes olo alkoi vähitellen hieman helpottaa.

"Kakkarumba" kesti kolme kuukautta

Kaiken kaikkiaan tautia jatkui Korventauksen mukaan kolmisen kuukautta. Olo oli heikko, ja vatsa meni välillä yhtäkkiä sekaisin.

Saman ajan kesti "kakkarumba", eli ulostenäytteiden ottaminen ja toimittaminen laboratorioon.

– Jouduin viemään ulostenäytteen kerran viikossa labraan niin kauan kuin tulos oli negatiivinen. Sen jälkeen näytteitä tarvittiin vielä kolme kahden päivän välein, että saatiin varmistus negatiivisesta tuloksesta.

Korventauksen mukaan varsinkin ensimmäisen näytteen antaminen oli haastavaa, koska mikään ei pysynyt sisällä ja uloste tuli ulos niin nopeasti ulos.

– Ei siinä lautasta ulosteen alle kerennyt laittaa, ja kunto oli todella heikko. Sain vietyä näytteen laboratorioon sairaalareissun jälkeen vasta kahden päivän päästä.

Yksi salmonellainfektion oireista on vatsakipu.Copyright (c) 2020 shisu_ka/Shutterstock. No use without permission.

Antibootteja ei enää anneta

Missään vaiheessa Korventaustaa ei otettu osastolle eikä myöskään lääkitystä aloitettu.

– Pyysin itse antibiootteja, koska olen ammatiltani kokki, baarimikko ja tarjoilija ja olin juuri hakemassa uutta työtä. Minulle kerrottiin, että antibiootteja ei nykyään enää salmonellaan anneta, ellei tauti pitkity. Kolmen kuukauden tautiani ei katsottu pitkittyneeksi.

– Se ärsytti ja koin, että sairauttani ei otettu vakavasti, Korventaus sanoo.

Diagnoosi oli järkytys

Korventaus sai diagnoosin taudistaan joulukuussa. Kävi ilmi, että hänet sairastuttanut bakteeri oli salmonellan harvinainen alatyyppi Salmonella Umbilo.

Umbilo aiheutti vuonna 2024 merkittävän, useita Euroopan maita koskeneen epidemian, jonka lähteeksi paljastuivat Italiasta peräisin olevat saastuneet vihannekset, erityisesti luonnonmukaisesti viljellyt rucola ja pinaatti.

Myöhemmissä selvityksissä bakteerin alkulähde paikallistettiin puhvelitiloille, joiden läheisyydessä olevien kastelukanavien epäiltiin saastuttaneen viljelyksiä.

Korventaukselle tieto salmonellabakteerista oli järkytys.

– Olen ollut ravintola-alalla aika kauan, enkä ikinä ollut kuullut, että kenelläkään olisi sitä ollut. Lisäksi minulla on kaksi lasta ja piti olla aika tarkkana, että bakteeri ei tartu heihin. Ei voinut tarjota heille kylmää ruokaa, vaan kaiken ruoan piti olla lämmintä. Muutenkin piti olla hygienian suhteen tosi varovainen. Kaikilla oli esimerkiksi oltava omat käsipyyhkeet, mieluummin vielä paperiset. Monenlaista tasapainottelua se vaati aika pitkän aikaa, Korventaus kertoo.

Kukaan muu Korventauksen lähipiirissä ei tautia kuitenkaan saanut.

– Poika sai jossain vaiheessa vatsaoireita, mutta testeissä ei näkynyt salmonellaa.

Puhvelit ovat vankkarakenteisia, käyräsarvisia nautaeläimiä. Italialaiselta puhvelitilalta lähti toissa vuonna liikkeelle salmonellaepidemia.

Aiheuttaja jäi mysteeriksi

Korventauksen salmonellainfektion aiheuttaja jäi lopulta epäselväksi.

– Ymmärsin, että tämän harvinaisen Umbilo-bakteerin voi saada lähinnä afrikkalaisista puhvelilehmistä tai italialaisista rucolalajikkeista ja että se aiheutti jossain vaiheessa Italiassa epidemiankin, mutta minulla ei ole mitään hajua mistä itse sen sain, koska en ollut edes matkustanut missään.

Myöskään työpaikalta Korventaus ei arvionsa mukaan voinut bakteeria saada, koska hän oli työskennellyt keittiössä viimeksi yli puoli vuotta ennen tartuntaa.

Kuvassa skannauselektronimikroskoopin kuva Salmonella Typhimurium -bakteerista tunkeutumassa ihmisen epiteelisolun sisään.IMAGO/BSIP/ All Over Press

Sairaus jätti jäljet

Korventauksen oireet eivät ole hänen mukaansa täysin poissa vieläkään, noin kahdeksan kuukautta sairastumisen jälkeen.

– Pitkän ripulin jälkeen tuli ummetus, joka vaivaa vieläkin. Tuntuu, että suoliston tasapaino on pahan taudin jälkeen yhä hakusessa.

Lisäksi mielessä on pieni pelko siitä, voisiko sairaus uusiutua.

– Jos miettii jotain norovirusta, tämä oli 50 kertaa pahempi, eikä sellaista halua kokea uudestaan. Ja tietysti, kun tulee uutisissa kaikkia salmonellavaroituksia, herkästi katsoo, ettei ole itsellään niitä samoja tuotteita.

Myöskään käsienpesua Korventaus ei sano vahingossakaan unohtavansa.

– Vihannesten kanssa ja kypsentämisessä olen ollut aina tarkka, mutta nyt olen entistäkin tarkempi.

Korventaus toivoo, että esimerkiksi ravintola-alalla salmonellaa valvottaisiin nykyistä paremmin ja että ulkomailla ruokamyrkytysoireita saaneet menisivät herkemmin lääkäriin, että eivät ainakaan enää levittäisi mahdollista salmonellaa eteenpäin.

Sallmonella Umbilo aiheutti vuonna 2024 epidemian, jonka lähteeksi paljastuivat muun muassa Italiasta peräisin oleva saastunut rucola. Kuvituskuva.Shutterstock

Sairastettu auti ei tuo immuniteettia

Suomessa todetaan Terveyskirjaston mukaan vuosittain 800–3 000 salmonellan aiheuttamaa ripulitautia. Niistä 80 prosenttia on saatu ulkomailta.

Infektion jälkeen salmonella säilyy ulosteessa keskimäärin 4–5 viikkoa, yhdellä sadasta vuoden tai kauemmin.

Salmonelloosista ei jää immuniteettia, joka suojaisi myöhemmiltä tartunnoilta.

MTV Uutiset on nähnyt dokumentit Susa Korventauksen taudista.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Susa sairastui salmonellaan, rajut oireet | MTV Uutiset