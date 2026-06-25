Kanassa lymyilevä bakteeri huolettaa elintarvikeviranomaisia Ruotsissa, mutta mikä on tilanne Suomessa?

Ruotsalainen ruokamedia Köket nostaa esiin paikallisten elintarvikeviranomaisten varoituksen kampylobakteerista. Bakteerin esiintyminen yleistyy usein lämpiminä kuukausina.

– Siksi on erityisen tärkeää huolehtia oikeanlaisesta broilerinlihan käsittelystä ja kypsentää se oikein. Tämä vähentää sairastumisriskiä, sanoo Ruotsin ruokaviraston mikrobiologi Catarina Flink lehdistötiedotteessa.

Riittävän korkea lämpötila tuhoaa lihassa mahdollisesti olevat bakteerit.

Bakteeri voi kuitenkin levitä ruoanvalmistuksen yhteydessä raa'asta broilerinlihasta esimerkiksi ruoanvalmistusvälineiden välityksellä. Kambylobakteeri voi tarttua esimerkiksi raa'an kanan kanssa kosketuksissa olleiden käsien, leikkuulautojen, veisten ja keittiöpintojen kautta.

Tämä on tilanne Suomessa

Ruokaviraston mukaan kampylobakteerit ovat olleet vuodesta 1998 lähtien Suomessa yleisin ihmisen suolistotulehdusten aiheuttaja. Suurin osa, lähes 80 prosenttia suomalaisten kampylobakteeri-infektioista on kuitenkin peräisin ulkomaanmatkoilta.

On arvioitu että kotimaassa kesäaikana saaduista kampylobakteeritartunnoista lähes joka kolmas liittyisi broilereihin ja joka viides suoraan tai epäsuorasti nautoihin. Kuitenkin noin puolet kotimaassa saaduista kampylobakteeritartunnoista saadaan todennäköisesti muista lähteistä.