Tutkijat selvittävät Kongon Ebola-epidemian alkuperää, ja huomio on kohdistunut helmikuussa kuolleen pastorin hautajaisiin.
Kongon demokraattisessa tasavallassa tutkijat yrittävät selvittää käynnissä olevan Ebola-epidemian alkuperää ja pyrkivät tunnistamaan niin sanotun potilas nollan eli varhaisimman tiedetyn tartunnan.
Tutkinnan keskiöön on noussut helmikuussa kuolleen pastorin tapaus ja hänen hautajaistensa tapahtumat Ugandan ja Etelä-Sudanin rajalla sijaitsevassa Iturin maakunnassa, kertoo Reuters.
Pastori Paluku Makundi Denis, 44, kuoli 3. helmikuuta Bunian kaupungissa. Häntä oli hoidettu sairaalassa infektion vuoksi, eikä häntä testattu Ebolan varalta, koska epidemiasta ei tuolloin ollut tietoa.
Deniksen ruumis kuljetettiin seuraavana päivänä maasturin takaosassa Mongbwalun kaivoskaupunkiin kuoppaista soratietä pitkin. Matkan aikana arkku rikkoutui sen päällä istuneiden sukulaisten painosta.
Perillä ruumis siirrettiin uuteen arkkuun, ja ennen hautajaisia siihen koskivat useat paikalliset asukkaat. Asiantuntijoiden mukaan tällainen kontakti on erittäin riskialtis, sillä Ebola tarttuu herkästi vainajasta.
Hautajaisiin osallistui kymmeniä ihmisiä. Tutkijoiden mukaan tilaisuus saattoi muodostaa yhden varhaisimmista niin sanotuista supertartuntatapahtumista.
Kongossa Rwamparan sairaalassa ebolaan kuolleen potilaan ruumista valmistellaan kuljetettavaksi hautausmaalle 21. toukokuuta 2026.AFP / Lehtikuva