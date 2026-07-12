Seuraavaksi Englanti kohtaa Argentiinan välierissä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Englanti on varmistanut paikkansa jalkapallon miesten MM-välierissä, kun se kaatoi Norjan maalein 2–1. Saman tempun teki Argentiina, joka kaatoi Sveitsin 3-1.
Ottelun ratkaisi Jude Bellingham, joka laukoi voittomaalin jatkoajan alussa. Bellingham teki myös Englannin avausmaalin, joka syntyi ensimmäisen puoliajan lisäajalla.