Yhden brändin nuudelituotteiden epäillään aiheuttaneen salmonellaepidemian Euroopassa.
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n mukaan maustetut nuudelituotteet ovat todennäköisesti aiheuttaneet salmonellaepidemian useassa maassa. Kyseessä on bakteerin aiheuttama suolistotulehdus, tarkemmin sanottuna Salmonella Stanley -infektio. Bakteeri leviää yleensä saastuneen ruoan tai huonon käsihygienian kautta.
Reeva-nuudelit yhdistetty epidemiaan
Reeva-nuudeleita myynnissä Ukrainassa maaliskuussa 2026.Shutterstock
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n ja ECDC:n epidemia-arvion mukaan on olemassa näyttöä siitä, että tapaukset liittyvät saman tuotemerkin tuotteisiin. Viranomaiset eivät ole maininneet brändiä, mutta kertovat tapausten liittyvän ukrainalaiseen valmistajaan.
Nuudelibrändi Reeva Foods tiedotti itse kesäkuun lopussa Salmonella Stanley -löydöksestä erässä pikanuudelituotteita. Saastuneen erän nuudeleita on myyty Baltian maissa. Reeva-tuotteita valmistaa ukrainalainen Euro Food Service.
Yhtiö kertoi käynnistäneensä sisäisen tutkinnan ja vetäneensä erät pois markkinoilta.