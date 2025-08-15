Nuori poika myi valekannabista tuntemattomalle miehelle – sai "elämänsä kyydin"

Poliisi on vanginnut kolmekymppisen miehen ikävästi päättyneiden huumekauppojen jälkeen. Virnaomainen varoittaa nuoria haksahtamasta rikokseen helpon tienestin toivoissa.

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut heinä–elokuussa Vantaalla tapahtunutta, useasta eri rikoksesta koostuvaa kokonaisuutta.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Sampsa Aukion mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun yksi epäillyistä, 16-vuotias nuori, oli 9. heinäkuuta mennyt myymään feikkikannabista entuudestaan tuntemattomalle miehelle Helsingin rautatieaseman läheisyyteen.

– Kaupat nuoren puolesta oli sopinut toinen henkilö Snapchatissa, jossa tämä oli luvannut nuorelle muutaman sadan euron arvoisen osuuden kauppasummasta, Aukio kertoo tiedossa.

Kaupat toteutuivat, mutta ostaja huomasi pian kauppatavaran olleen jäljitelmää. Siitä suivaantuneena hän päätti sopia uuden tapaamisen uudella nimimerkillä.

Pahaa aavistamaton nuori läksi uusille kaupoille

Sama nuori lähti 14. heinäkuuta tekemään uusia kauppoja Vantaalle ja pahaa aavistamatta törmäsi samaan ostajaan, jota oli aiemmilla kaupoilla huijannut.

– Nuori oli heti tunnistanut kaupoille tulleen saman, aiemmin huijaamansa miehen ja lähtenyt juosten pakoon. Mies oli kuitenkin tavoittanut hänet ja väkivallalla uhkaamalla pakottanut hänet autoon, jossa oli mukana kaksi muuta ostajan kaupoille mukaansa ottamaa henkilöä, Aukio selvittää.

– Nuorta oli kuljetettu autossa ympäri pääkaupunkiseutua parin tunnin ajan. Häntä oli suullisesti uhattu väkivallalla ja kiduttamisella. Nuoren pelkoa oli kasvatettu myös puhumalla puukosta ja aseesta.

Nuorelta vaadittiin myös rajaa

Aukion mukaan automatkan aikana nuorelta oli myös vaadittu 20 000 euroa rahaa feikkihuumekauppojen seurauksena, joista nuoren tulisi maksaa 5 000 euroa kymmenen päivän välein tai hänet tapettaisiin.

– Automatkana aikana nuoresta oli myös kuvattu video, jossa hänet pakotettiin kertomaan tästä velasta sekä kertomaan omat ja läheistensä henkilötiedot. Tämän jälkeen nuori oli päästetty pois autosta ja hänelle oli annettu takaisin aiemmin häneltä takavarikoitu puhelin.

Nuori tunnusti kaupat omaiselleen

Nuori kertoi poliisin mukaan asiasta huoltajilleen ja tätä kautta tapaus tuli poliisin tietoon.

Poliisi kertoo päässeensä pian kaikkien tähän rikoskokonaisuuteen osallistuneiden henkilöiden jäljille ja vyyhti lähti purkautumaan.

Poliisi varoittaa nyt nuoria olemaan sekaantumatta mihinkään tämänkaltaiseen toimintaan, edes helppojen tienestien toivossa.

– Huumekauppoihin liittyvä maailma on vaarallinen ja ilman poliisin väliintuloa tässäkin tapauksessa olisi voinut käydä paljon huonommin, Aukio muistuttaa.

Tapahtumakokonaisuudessa on useita epäiltyjä, jotka kaikki on tavoitettu ja kuulusteltu.

Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä ryöstön yritys, petos, törkeä vapaudenriisto, petoksen yritys ja kahtena huumausainerikoksena.

Poliisi on käyttänyt epäiltyihin tarvittavia pakkokeinoja ja päätekijäksi epäilty, noin kolmekymppinen mies on vangittu ja kaksi muuta epäiltyä on määrätty matkustuskieltoon.