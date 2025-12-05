Vapekaupoille menneet nuoret ryöstettiin veitsellä uhaten Turussa
Vapea ostamaan menneet alaikäiset ryöstettiin veitsellä uhaten Turussa viime viikonloppuna. Poliisi varoittaa pimeiden kaupantekotilanteiden vaaroista.
Kahden alaikäisen nuoren sähkötupakan eli vapen hankinta päättyi ryöstöön viime sunnuntaina Turussa. Nuorilla oli käteistä mukana ja kaupat sovittu eräälle parkkipaikalle.
– Kauppapaikalla odotti henkilö, joka veitsellä uhaten ryösti asiakkaidensa rahat. Tässäkin tapauksessa ostajat oli todennäköisesti houkuteltu paikalle viestintäsovelluksessa olleella valeilmoituksella. Mitään vapea ei edes ollut myytävänä, komisario Juhani Malmberg Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.
Pian tilanteen jälkeen ryöstetyt nuoret näkivät ohi ajavan poliisiauton. Poliisipartio alkoi välittömästi selvittämään tapausta.
Tapauksessa on kaksi alaikäistä epäiltyä. Toinen heistä vangittiin torstaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ryöstöstä. Toisen poliisi määräsi jo aiemmin matkustuskieltoon.
Kaikista tapauksista ei ilmoiteta poliisille
Vastaavia tilanteita laittomassa vapekaupassa tulee poliisin tietoon tasaisesti.
– Kaikista tapauksista ei kuitenkaan ilmoiteta poliisille – varsinkaan silloin, kun kyse on vape- tai huumausainekauppojen yhteydessä tapahtuneista väkivaltarikoksista, Malmberg huomauttaa.
Poliisi varoittaa nuoria laittoman huume- ja vapekaupan vaaroista. Pimeissä kaupantekotilanteissa nuorilla on suuri riski joutua esimerkiksi ryöstön tai pahoinpitelyn kohteeksi.
Alaikäisten vapettamiseen ja laittomaan kaupankäyntiin on puututtu Lounais-Suomessa tehokkaasti viimeisten kahden vuoden ajan. Aktiivisella valvonnalla on saatu rauhoitettua esimerkiksi kauppakeskuksia.
Pelkästään Turussa ja sen lähikunnissa poliisi on vuosina 2024 ja 2025 kirjoittanut yhteensä noin tuhat sakkoa laittoman vapen hallussapidosta. Rikosnimike on tällöin lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen.
– Myyjien kohdalla asiaa käsitellään tupakan myyntirikoksena, salakuljetuksena tai terveysrikoksena. Tupakan myyntirikoksia on kirjattu viime vuosina useita satoja. Rikoshyöty takavarikoidaan ja hallussa olevat laittomat vapet hävitetään, Malmberg kertoo.
Terveysriskit, kaupanteon vaarat ja rikollisuuden rahoittaminen
Vapesta on muodostunut sitkeä ongelma myös kouluihin, joissa on jouduttu esimerkiksi rajoittamaan nuorten vessakäyntejä sekä lukitsemaan vessoja koulupäivinä vapettamisen estämiseksi.
– Vastuuta asiassa pitäisi kantaa ennen kaikkea kodeissa. Vaikka tutkitut terveysongelmat eivät välttämättä nuoria huoleta, olisi tärkeää silti tiedostaa kaupantekoon liittyvät vaarat sekä ymmärtää, että laitonta vapea hankkimalla rahoittaa todennäköisesti myyjän takana olevaa rikollisorganisaatiota, Malmberg muistuttaa.
Huoltajien tulisi olla kartalla siitä, mitä nuori puuhaa ja mitä appeja hän tosiasiallisesti puhelimessaan tarvitsee.
– Laittomia aineita myydään etenkin Telegram-sovelluksen viestiryhmissä. Jos kyseinen appi löytyy nuoren puhelimesta, kannattaa kysyä, mihin hän sitä käyttää, Malmberg neuvoo.
Tiesitkö?
Alaikäisellä ei saa olla hallussaan minkäänlaisia tupakkatuotteita, ei edes nikotiinittomia.
Suomessa suurin sallittu nikotiininesteen nikotiinipitoisuus on 20 mg/l (tämä koskee myös täysi-ikäisiä vapettajia).
Laittoman vapen eli sähkötupakan hallussapidosta seuraa sakko (lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen).
Alaikäisten käytössä havaittu vape on poikkeuksetta aina pimeästi eli ”katukaupasta” hankittua, jolloin ostaja / käyttäjä ei koskaan voi olla täysin varmaan tuotteen sisällöstä.
Laittoman eli nikotiinipitoisuudeltaan voimakkaan vapen käyttö aiheuttaa lapselle / nuorelle väistämättä terveydellistä vaaraa.
Laitonta vapea kaupitellaan pääosin somessa, kuten Snapchatissa ja Telegramissa. Vapen ostaminen on helppoa.
Pimeässä vapen kaupantekotilanteessa on suuri riski joutua rikoksen, esimerkiksi ryöstön tai pahoinpitelyn, kohteeksi.
Vapekauppojen takia tulleita velkasuhteita selvitellään uhkailemalla.