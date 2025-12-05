Tiesitkö? Alaikäisellä ei saa olla hallussaan minkäänlaisia tupakkatuotteita, ei edes nikotiinittomia.

Suomessa suurin sallittu nikotiininesteen nikotiinipitoisuus on 20 mg/l (tämä koskee myös täysi-ikäisiä vapettajia).

Laittoman vapen eli sähkötupakan hallussapidosta seuraa sakko (lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen).

Alaikäisten käytössä havaittu vape on poikkeuksetta aina pimeästi eli ”katukaupasta” hankittua, jolloin ostaja / käyttäjä ei koskaan voi olla täysin varmaan tuotteen sisällöstä.

Laittoman eli nikotiinipitoisuudeltaan voimakkaan vapen käyttö aiheuttaa lapselle / nuorelle väistämättä terveydellistä vaaraa.

Laitonta vapea kaupitellaan pääosin somessa, kuten Snapchatissa ja Telegramissa. Vapen ostaminen on helppoa.

Pimeässä vapen kaupantekotilanteessa on suuri riski joutua rikoksen, esimerkiksi ryöstön tai pahoinpitelyn, kohteeksi.

Vapekauppojen takia tulleita velkasuhteita selvitellään uhkailemalla.