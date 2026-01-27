Veikkausliigassa viime kaudella hopeaa pokanneen FC Interin avaintoppari Luka Kuittinen aloitti tammikuussa armeijan sijaan siviilipalveluksen.

Interin tärkeimpiin pelaajiin lukeutuva ja tasoltaan lähellä maajoukkuepaikkaa oleva keskuspuolustaja Luka Kuittinen on päätynyt jalkapallopiireissä harvinaiseen ratkaisuun, kun hän valitsi armeijan suorittamisen sijaan siviilipalveluksen.

22-vuotias Kuittinen aloitti palveluksen Lapinjärvellä lähijaksolla. Pääosan palveluksestaan hän suorittaa turkulaisseurassaan.

Siviilipalveluksen kesto on 347 vuorokautta. Fyysisesti vahva ja romuluinen Kuittinen perusteli ratkaisuaan MTV Urheilulle jalkapalloilullisilla syillä.

– Kaksi kertaa hain urheilukouluun, mutta molemmilla kerroilla päätin, ettei ole oikea aika mennä. Siinä olisi mennyt sen verran myös kausi pilalle. Sitten tuli ilmi, että täällä Interissä on mahdollista suorittaa siviilipalvelusta, joten aloin pohtia vaihtoehtojani läpi. Päätin sitten, että tulen tänne suorittamaan sen, Kuittinen avaa.

