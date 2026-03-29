Lukas Hradeckyn kausi Monacossa on ollut rikkonainen polvivammojen takia, mutta jalkapallomaajoukkueen kapteeni palaa tolppien väliin, kun Huuhkajat kohtaa maanantaina Kap Verden Fifa Series -turnauksessa Aucklandissa.

– Sitä ei voi ikinä kontrolloida, mitä futiksessa tapahtuu. Tässä oli 15 vähän parempaa kautta, nyt on ollut pari loukkaantumista. Niille ei voi mitään, mutta enää ei ole polvea, jota rikkoa, Hradecky vitsaili Aucklandista etäyhteydellä sunnuntaina järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Syksyllä Hradecky oli pari kuukautta sivussa vasempaan polveen tulleen vamman takia. Kuluvan vuoden alussa hän loukkasi oikean polvensa.

Kun Suomi kukisti Fifa Series -turnauksessa Uuden-Seelannin, Viljami Sinisalo piti Suomen maalin puhtaana.

– Siitä lähtien, kun aloitin maajoukkueessa, ei ole ollut väliä, kenet heittää maalille. Viljamille onnittelut ekasta nollapelistä maajoukkueessa. Se on Suomi-futikselle iloinen asia, Hradecky sanoi.

Kap Verdeä vastaan Suomi pelaa turnauksen voitosta.

– Kap Verde on enemmän juoksuvoimainen. Emme saa antaa pelin riistäytyä käsistä. Niin kauan kauan kuin pystymme kontrolloimaan peliä meillä on hyvä sauma voittaa, Hradecky ennakoi.

Hradecky joutui pinnistelemään muistaakseen, onko hän koskaan voittanut mitään turnausta maajoukkueen mukana.