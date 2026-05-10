Raitis alkoholisti: Tässä on lääke Suomen päihdekuntoutuksen ongelmaan

Raitis alkoholisti, kuten Rantanen itseään kutsuu, haluaa auttaa muita alkoholisteja.

Vuorineuvos Juha Rantanen raitistui kymmenen vuotta sitten, mutta ilman vaimoaan ja poikaansa niin ei olisi käynyt, hän kertoo. Suuryritysten entinen toimitusjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen, 74, on kertonut alkoholismistaan avoimesti useissa medioissa. Ehkä kaikkein avoimimmin hän on puhunut Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä, mutta nyt myös yhdessä kirjailija Johanna Pohjolan kanssa kirjoittamassa kirjassa Sokea piste – Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän (2026 Gummerus). Kirjassa Rantanen kertoo oman tarinansa, mutta ennen kaikkea haluaa puuttua ongelmakohtiin alkoholiriippuvuuden hoitoon pääsyssä julkisella puolella. Sydämen asiana päihdekuntoutus Rantasen mielestä ongelmakohtia päihdekuntoutuksessa on kaksi. – Toinen on tietty epätasa-arvo. Jotkut hyvinvointialueet hoitavat asiaa esimerkillisesti eli heillä on laaja kattaus eri hoitomuotoja. Mutta tietyillä hyvinvointialueilla on kavennettu palveluvalikoimaa ja esimerkiksi pyritty suosimaan avomuotoista päihdehoitoa. Avomuotoisessa hoitomuodossa päihdekuntoutuja ei ole kuntoutettavana laitoksessa, vaan tapaa kerran tai kaksi viikossa vertaistukiryhmää, Rantanen kertoo. 7:19

Päihdekuntoutuksesta on tullut Rantaselle kenties kaikista tärkein asia toimitusjohtajauran jälkeen.

– Sopii varmasti osalle. Minulle se ei olisi riittänyt, hän jatkaa.

Toinen ongelma julkisen puolen päihdekuntoutuksessa Rantasen mukaan on se, ettei tuloksia tiedetä. Siis ei tiedetä, että toimiiko hoito.

Entisenä yritysjohtajana Rantanen esittää rohdon vaivaan.

– Yritysjohtajana olen aina tottunut ajattelemaan, että asetetaan tavoite, tehdään toimenpiteet ja mitataan. Minusta julkisen päihdehuollon ongelma on se, ettei siellä ole oikein tavoitteita, ja toiseksi siellä ei mitata.

Pitkällä aikavälillä hoitamattomat ja myöhään hoidetut päihderiippuvuudet aiheuttavat ison loven terveydenhuollon ja lopulta yhteiskunnan kassaan, Rantanen muistuttaa.

– Väitteeni on, että panostamalla kuntoutukseen säästämme siellä terveydenhoidon puolella.

Alkoholi tarjosi pakotien

Suomessa alkoholismia sairastaa noin 225 000 ihmistä, kertoo Minnesota-mallista päihdekuntoutusta tarjoava päihde- ja peliriippuvuuden hoitokeskus Kantamo.

Rantanen on ollut perustamassa Kantamoa ja kuuluu nykyäänkin sen omistajajoukkoon. Lisäksi hän istuu Kantamon hallituksessa puheenjohtajana.

Kantamoon ja Rantaseen liittyy hauska tarina.

– Minulla oli 70-vuotispäivähaastattelu Hesarissa (2022), jossa puhuin totta kai Kantamo-työstä. Arvasin, että minulta kysytään, miksi olen siinä mukana. Silloin keksin ilmaisun, että yksi minua hyvin lähellä ollut henkilö on käynyt hoidon. No, kuka on enemmän lähellä kuin minä itse? Se oli tapa kiertää, koska en ollut silloin vielä valmis tulemaan tämän asian kanssa julkisuuteen.

Nyt Rantanen on valmis, ja raittiuttakin on jo takana kymmenen vuotta.

Vuorineuvos Rantanen kertoo hänen alkoholisminsa alkaneen varsinaisesti vuonna 2011, kun hänet erotettiin Outokummun toimitusjohtajan tehtävistä.

– Potkut olivat itselleni iso shokki. Minulla ei ollut valmiuksia käsitellä sitä tilannetta. Koin itseluottamuksen totaalista katoamista, jota seurasi valtava häpeä.

Erotettu toimitusjohtaja kuvitteli muiden ihmisten kuiskivan kadulla, että ’tuossa se epäonnistunut toimitusjohtaja menee’.

– Sitten, kun minulla oli sopivaa harrastuneisuutta eli tykkäsin viineistä, niin alkoholi ikään kuin tarjosi minulle pakotien.

Alkoholin tarjoama pakotie toi Rantaselle alkuun hyvän olon, "valtava taakka" keveni, mutta sisällä kalvasi häpeä. Ulospäin näkyvä fasadi oli kuitenkin pidettävä siloteltuna.

– Se ristiriita aiheuttaa tarpeen valehdella, että kaikki on hyvin. Ennen kaikkea siinä valehtelee itselle. Ja, kun valehtelee itselle, niin alkaa valehdella muille.

Lopulta kalliit viinit eivät enää tuoneet Rantaselle edes pakotieltä, vaan pahemman ja pahemman olon. Suunta muuttui pakon edessä kesällä 2016.

– Onneksi rakas vaimoni ja vanhin poikani toimivat yhdessä niin, että minut ohjattiin Minnesota-malliseen päihdehoitoon.

Rantanen toteaakin, että kaikista suurinta lähimmäisen rakkautta on hoitoon ohjaaminen. Vuorineuvos Juha Rantasesta ei olisi tullut raitista ilman vaimonsa ja poikansa päätöstä, hän ajattelee.

