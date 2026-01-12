FC Barcelona marssi Espanjan Super Cupin voittajaksi kukistamalla finaalissa Real Madridin maalein 3–2.

Saudi-Arabiassa pelatun ottelun avauspuolikas oli railakas. Raphinha vei Barcelonan 1–0-johtoon 36. peliminuutilla.

Avausjakson lisäajalla alkoikin sitten tapahtua. Ensin Vinicius Junior toi Real Madridin tasoihin. Kaksi minuuttia tästä ja Robert Lewandowski vei Barcelonan taas johtoon. Ja kaksi minuuttia myöhemmin Gonzalo Garcia tasoitti vielä lisäajan kuudennella minuutilla tilanteeksi 2–2.

Barcelonan sankariksi nousi lopulta Raphinha, joka naulasi 73. minuutilla 3–2-voiton illan toisella osumallaan.

Real Madrid pääsi viimeiset minuutit pelaamaan vielä miesylivoimalla, kun Frenkie de Jong sai punaisen kortin liu'uttuaan napit edellä Kylian Mbappen sääreen.

Tasoitusta ei kuitenkaan enää nähty, joten Barcelona pääsi nostelemaan mestaruuspystiä.