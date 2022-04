Tommi kuvasi, kuinka kevätkiihkoinen metso yritti nousta bussiin – kukkoilevan linnun taustalla usein surullinen tarina

Reviirien kaventuessa metso eksyy vääriin paikkoihin

Ihmiselle isotteleva metso on lähes jokakeväinen ilmiö, jolla kuitenkin on surullinen tausta: metso kukkoilee ihmiselle yleensä siksi, ettei toista metsoa löydy kamppailuihin. Reviirien kaventuessa metso eksyy vääriin paikkoihin.

– Siinä on ikään kuin kadotettu yhteys lajikumppaniin, ja jostakin pitäisi sada uusi painikaveri. Tällaiset niin sanotut hullut metsot saattavat hakeutua ihmisen kimppuun ja hakea ihmisestä sitä painikaveria, jos tällä tavalla inhimillistetään, lintuvesiasiantuntija Heikki Helle BirdLife Suomesta kuvailee.

– Tehometsätalouden myötä metsät ovat pirstoutuneet. Tilanne on nimenomaan eteläisemmässä Suomessa huono, koska metsolla ei ole soidinpaikkoja tai -kumppania. Metsojen isoja reviireitä enää harvemmin löytyy Etelä-Suomesta, Vepsäläinen sanoo.

Soidinaikana metson täytyy saada mitellä. Jos kisakumppania ei ole, metso saattaa purkaa soidinintonsa väärään kohteeseen. Videoita yksinäisistä metsoista saatetaan jakaa huvittavina, koska ihmiset eivät tiedä, mitä ilmiön taustalla on.

– Jos tällaisen yksinäisen metson näkee, se kertoo lajin ahdingosta: metso ei pääse normaalisti soidinta toteuttamaan. Valitettavasti tämä tuskin on vähenemään päin, koska eivät metsäkuviot tästä suuremmiksi muutu. Esimerkiksi avohakkuiden vaikutus on todella negatiivinen, ja myös metsärakenteen muutos ja metsän nuorentuminen keskimäärin. Eteläisemmässä Suomessa metsokanta on taantunut, Vepsäläinen sanoo.