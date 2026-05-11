MTK:n ja BirdLife Suomen edustajat ovat eri linjoilla valkoposkihanhien metsästystä koskevasta lakimuutoksesta.

Hallitus valmistelee lakimuutosta, jolla siirrettäisiin valkoposkihanhet suojametsästyksen pariin. Tarkoituksena on vähentää runsastuneiden lintukantojen aiheuttamia vahinkoja maanviljelykselle ja kalataloudelle.

Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi vastustaa ehdotettua lakimuutosta sellaisenaan erityisesti siksi, että suunnitelmana on sallia lintujen ampuminen keväällä.

– Siihen on syynsä, minkä takia niitä ei saa paukkupatruunoinkaan häiritä keväällä. On valtavan paljon muita pesimälintuja ja muita levähtäviä lintuja, jotka kärsivät siitä, suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi BirdLifesta sanoi Huomenta Suomessa maanantaiaamuna.

Lue myös: Hallitus esittää valkoposkihanhien suojametsästyksen sallimista Suomessa

Lehtiniemen mukaan valkoposkihanhien populaatio kestää kyllä vähentämisen muuttoreittitasolla, mutta keväällä ampuminen rikkoo "yhteisiä pelisääntöjä".

– Keväällä metsästäminen on keskeisesti metsästyksen etiikan vastaista, Lehtiniemi toteaa.

MTK: Viljelijät joutuvat jopa lopettamaan

Nykyään valkoposkihanhia on mahdollista karkottaa äänettömästi pelloilta keväisin ja paukkupatruunoiden kanssa tehostettuna syksyisin. Kenttäjohtaja Timo Leskinen maaseudun yrittäjiä edustavasta MTK:sta painottaa, että kyse on valtavasta työmäärästä.