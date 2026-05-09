Vaikka itse ei harrasteajoneuvolla liikkuisikaan, on ihan käyttöauton kuljettajankin hyvä tiedostaa vanhalla autolla ajamiseen liittyviä haasteita ja huomioida ne omassa toiminnassaan.

Kysymys: Miten muiden tienkäyttäjien tulisi huomioida talven jälkeen liikenteeseen palanneet vanhat harrasteautot?

Vastaus: Autojen suorituskyky on parantunut melkoisesti vuosikymmenten kuluessa. Oma käyttöautoni kiihtyy 0–100 km/h 6,6 sekunnissa ja siinä on vääntöä 545 Nm. Tänä vuonna 44 vuotta täyttävä harrasteautoni, sen sijaan, vaatii – tai on uutena vaatinut – kiihtyäkseen samaan nopeuteen noin 25 sekuntia – nykyään varmasti enemmänkin. Vääntöä siinä on 137 Nm.

Noita arvoja vertaillessa on sanomattakin selvää, että kaikilla autovanhuksilla ei pysy liikennevirran mukana. Hidas lähtö liikennevaloista ja hidas kiihtyvyys kiihdytyskaistoilla ovat siis näiden autojen erityispiirteitä, jotka kaikkien tienkäyttäjien tulisi tiedostaa ja hyväksyä.

Hitaat vaihdot

Myös vaihteiden vaihtaminen ottaa oman aikansa nykyisin yleisiin automaattivaihteistolla varustettuihin – tai niiden tavoin ajettaviin sähköautoihin – verrattuna. Osassa autovanhuksia saattaa vielä olla synkronoimaton vaihteisto, jolloin tarvitaan huolellista kierrosten sovittamista välikaasuine ja kaksoispoljentoineen.

Tämä vaikuttaa paitsi kiihtyvyyteen, myös hidastamiseen, eli vanhan auton kuljettaja joutuu aloittamaan vauhdin hiljentämisen hyvissä ajoin, jotta ehtii tehdä tarvittavat toimenpiteet saadakseen halutun vaihteen päälle ennen kääntymistä.

Muutenkin vanhalla autolla eteneminen on arvokasta lipumista koheltamisen sijaan.

Lahdessa järjestettiin viime viikonloppuna Classic Motor Show 2026 -tapahtuma, jossa oli esillä paljon erilaista kalustoa niin varsinaisissa näyttelyhalleissa kuin ulkoalueen harrastajaparkissakin.

Ethän lähde ohittamaan kiihdytyskaistalla edelläsi kiihdyttävää autovanhusta?

Erityisen haasteelliseksi koen itse kiihdytyskaistalta liittymisen päätien liikennevirtaan. Vaikka kuinka koittaisi piiskata vanhaa sotaratsua, on liikennevirran nopeuden saavuttaminen – varsinkin lyhyemmillä kiihdytyskaistoilla – vaikeaa.

Valitettavan usein törmää siihen, että takana samalla kiihdytyskaistalla ajava hermostuu kiihtymisen hitauteen ja lähtee ohittamaan kiihdytyskaistalla vielä vauhtia keräävää autovanhusta. Tämä vaikeuttaa vanhan auton kuljettajan liittymistä entisestään.

Mikäli takana ajava pääsee siirtymään muun liikenteen virtaan edellään hitaasti kiihtyvää aiemmin, olisi tämän kuljettajalta – väistämisvelvollisuuksiin kantaa ottamatta – korrektia huomaavaisuutta antaa edellä kiihdyttäneen vanhan ajoneuvon liittyä kuitenkin eteensä. Mikäli molempien liityttyä takana ajavan auton kuljettaja vielä katsoo tarpeelliseksi ohittamisen, voi siihen sitten ryhtyä ohituskaistaa hyödyntäen.

Vanhaa autokalustoa näkyy alan tapahtumissa monissa eri kokoluokissa.

Sijoitu niin, ettet aja katveessa

Vanhemmissa autoissa on usein myös hyvin pienet sivupeilit, joista näkymä on varsin rajallinen – puuttuupa osasta autovanhuksia oikeanpuoleinen sivupeili kokonaan.

Rajalliset peilinäkymät aiheuttavat sen, että autovanhuksen vierellä jää huomattavasti helpommin katveeseen niin, ettei tämän kuljettajalla ole mahdollisuutta havaita tätä toista tienkäyttäjää peileistä. Vanhan auton kuljettajan vastuulla on toki päätä kääntämällä varmistella katveet, mutta siitä huolimatta muut voivat pyrkiä omalla toiminnallaan välttämään katveessa ajoa riskin pienentämiseksi.

Tarkkana myös valojen ja merkinantokeinojen osalta

Oikein vanhoissa autoissa saattavat valot ja suuntamerkit olla selvästi nykyaikaisia autoja pienemmät ja huomaamattomammat.

Erityisesti sellaisten harrasteautojen, joissa on vilkkujen sijaan kyljestä esiin kääntyvät suuntaviitat, kuljettajien olen usein kuullut kertovan, että muut tienkäyttäjät eivät selvästi osaa havainnoida huomaamatonta suuntaviittaa tai ymmärrä sen olevan suuntamerkki. Näin autovanhuksen liittymis-, kääntymis- tai kaistanvaihtoaikomus saattaa jäädä kokonaan huomaamatta.

Vanhat autot rikastuttavat liikennevirtaa

Se, että joku on huolehtinut vanhasta autostaan niin, että auto on säilynyt hyvänä, tai onnistunut palauttamaan auton liikenteeseen entisöimällä, on merkittävä ajoneuvohistoriallinen teko, joka ansaitsee enemmän kunnioitusta kuin äänimerkillä kurittamista.

Vanhat autot rikastuttavat liikennevirtaa iloisella ja elämänhaluisella olemuksellaan.

