KooKoo on kääntänyt SM-liigan puolivälieräsarjan Pelicansia vastaan päälaelleen hämmentävän avausottelun jälkeen.
Lauantaina kouvolalaisnippu karkasi jo 3–1-sarjajohtoon, kun se haki 5–1-voiton Lahdesta.
KooKoo on voittanut viimeiset kolme peliä lukemin 5–0, 4–1 ja 5–1, mutta lukusuora olisi voinut hyvin toisenlainen, jos se olisi jatkanut avausotteluun valitsemallaan taktiikalla.
– He aloittivat sarjan kaikista passiivisimmalla trapilla, mitä on olemassa. Suoraan aloituksesta asemiin. Pelicans käytti sen hyväksi, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoi.
Pelicans vei avauksen 1–0 jatkoerässä. KooKoon viime kevään haamuja alettiin herätellä median otsikoissa.
– He seisoivat keskialueella tumput suorana. En tiedä, mitä he miettivät tuossa tai päätyivät tuohon taktiikkaan.
– Ajattelin, että meinaavatko he ottaa viime vuoden tappiollisesta Sport-sarjasta sen opin, että tällä lyödään Pelicans. Se olisi ollut hivenen kyseenalaista, Kivi toteaa.
Juttu jatkuu kuvan alla.