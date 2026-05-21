Mikael Granlund kehaisi Leijonien nelosvitjaa.

Mikael Granlund lähti Anaheim Ducksin NHL-kauden päätyttyä vahvistamaan Suomea jääkiekon MM-kilpailuihin. Kaksinkertainen maailmanmestari pelasi torstaina Sveitsin turnauksen ensimmäisen ottelunsa.

Latvia kaatui Zürichissä 7–1.

– Kiva taas oli pelata. Ei ollut hirveästi odotuksia tähän ekaan peliin. Totta kai viikon verran, kun viimeksi on laittanut kamat päälle. Kiva oli taas päästä pelaamaan, ja pelattiin joukkueena ihan hyvä peli, Granlund sanaili.

Granlundin, kapteeni Aleksander Barkovin ja Lenni Hämeenahon muodostama ykkösketju jäi tasaviisikoin tehopisteittä. Granlund nappasi kuitenkin Barkovin kanssa yhden syöttöpinnan: kaksikko oli alustamassa Anton Lundellin ylivoimamaalia kolmannen erän ensiminuutilla.

Granlundinkin otteiden voi odottaa rapsakoituvan, kun hän saa vielä enemmän turnausminuutteja alle.