Cameron Wrightin poissaolo on osoittautumassa HPK:lle liian suureksi ongelmaksi samalla kun Tapparan tähdet toimittavat, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa SM-liigan puolivälieräsarjasta.
Runkosarjaykkönen Tappara otti lauantaina väkevän otteen välieräpaikasta, kun se kampesi HPK-sarjan 3–1-lukemiin jatkoajalla tulleella 4–3-vierasvoitolla. HPK jäi alussa nopeasti kahden maalin tappiolle, mutta punnersi päätösminuuteilla hurmoksellisesti tasoihin.
HPK:lla oli kaikki mahdollisuudet tasoittaa sarja. Sillä oli ottelussa hyviä hallintajaksoja. HPK on pystynyt keväällä ylittämään itsensä jatkuvasti, kuten jo voitettu Lukko-sarja osoitti.
– HPK olisi tarvinnut juuri nyt kultakypäräänsä Cameron Wrightia, joka on ollut kaksi viimeistä ottelua loukkaantuneena sivussa. Siihen se kohdistui, Karri Kivi analysoi viimeisintä Tappara-ottelua.
