Niin sanottu pesäpallokoppi ei tarttunut HIFK-maalivahti Hugo Alnefeltille.

Hallitseva mestari KalPa kampesi jääkiekon SM-liigan puolivälieriin lyötyään HIFK:n otteluvoitoin 3–2. Viides puolivälieräottelu ratkesi Kuopiossa juuri 3–2-lukemin jatkoerässä.

KalPa hyökkäsi Patrick Curryn juuri vapautuessa kahden minuutin jäähyltä, ja pian ratkaisumaalin ohjasi Juuso Könönen Ville Ruotsalaisen laukauksesta. MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen nosti esiin myös hetken juuri ennen osumaa.

Kukkonen aloitti perkauksensa KalPan siirtokiekosta ruotsalaisvahti Hugo Alnefeltin vartioimalle HIFK:n maalille.

– Huomaa, että Alnefelt ei ole suomalainen, ei ollut pesäpalloa pelannut. Ei saanut räpylään sitä korkeaa kiekkoa, joka tippui Currylle kulmaan. Sen jatkumosta kiekko meni maalille. Loppujen lopuksi aika pienistä asioista pallo lähtee jatkoajalla pyörimään, Kukkonen pui.

– Tässä täytyy ihailla Ville Ruotsalaisen pelaamista. Vaikka Könöselle maali todennäköisesti merkitään, 99 pinnaa tuosta maalista menee Ville Ruotsalaisen rauhallisuuteen. Pieni liike, ja "Peksi" (asiantuntija Pekka Saravo) sanoi äsken hyvin, että ottaa (Iiro) Pakarista vähän lähemmäs. Samalla maski kerkiää perille. Samalla kun toimitat sen, pidä huoli, että kiekko menee maalille asti. Sitä kautta aika hieno ilta Kuopiossa.

KalPa kohtaa puolivälierissä Ilveksen. Sarja käynnistyy Tampereella sunnuntaina.

Ilves eteni suoraan puolivälieriin runkosarjasta neljännellä sijalla. KalPa oli runkosarjassa seitsemäs.