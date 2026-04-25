Kaksi edellistä matsia hävinnyt KooKoo on avannut Kaakon derbyn viidennen välierän väkevästi. Raimo Helmisen SaiPa sai onnistuneella haastolla puolitettua kotijoukkueen aiheuttamat ikävyydet.
Ottelun räväkästi ja johtajan elkein avannut KooKoo teki avausmaalin vajaan seitsemän minuutin pelin jälkeen. Miska Siikonen ohjasi kokoonpanoon palanneen Kalle Loposen laukauksen verkkoon.
Lisää tuli vain pari minuuttia myöhemmin, kun Ossi-Petteri Jaakola runnoi laatan väkisin maalinedusruuhkasta verkkoon.
Hetkinen... eipä sittenkään!
Raimo Helmisen SaiPa päätti haastaa tilanteen. Lopulta lisärangaistuksen uhalla toteutettu haasto oli kannattava veto. Maali hylättiin maalivahdin häirinnän vuoksi. Maalin kulmalla Samuel Valkeejärven maila oli maalin syntyhetkellä Kari Piiroisen patjan alla.
Hylkypäätöksen jälkeen SaiPa pääsi jollakin tavalla mukaan peliin KooKoon kotirynnistyksen alta. KooKoo johtaa avauserän jälkeen 1–0.
Ottelusarja on voittojen osalta tilanteessa 2–2. Neljällä voitolla edetään finaaliin.