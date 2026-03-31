Puolustusministerin mukaan Parikkalan droonista johtopäätöksiä voi tehdä myöhemmin.



Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi tiistaina, että on liian aikaista arvioida, liittyykö Parikkalaan pudonnut ilma-alus jollakin tavalla Kouvolan seudulle sunnuntaina pudonneisiin drooneihin.



– Viranomaiset selvittävät asiaa yhteistoiminnassa. Sen jälkeen asiassa voi tehdä johtopäätöksiä, Häkkänen sanoi STT:lle.



Häkkäsen mukaan Ukraina jatkoi tiistain vastaisena yönä iskuja Venäjän öljy- ja energiainfrastruktuuriin. Itäiselle Suomenlahdelle ja Baltian alueelle harhautui lennokkeja, ja Suomi tarkkaili puolustusministerin mukaan tilannetta hyvin tiiviisti Suomenlahdella.



– Nyt sitten Parikkalan kohteen osalta arvioidaan, mihin se kohde varsinaisesti liittyy, Häkkänen sanoi.