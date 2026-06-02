Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Kalle ja Niina odottavat toista lastaan.

Kalle Linkki ja Niina Wusch Linkki rakastuivat Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2021. Pari vuotta myöhemmin pariskunta juhli kesähäitä.

Viime vuoden maaliskuun lopulla heidän onnensa täydentyi esikoislapsella.

Nyt pari jakoi lisää iloisia perheuutisia. Kaksikko odottaa toista lastaan.

– Vatsassa perhosia ja pieniä potkuja. Ja sydän maailman suurinta onnea täynnä. Meidän perhe kasvaa uudella jäsenellä ensi syksynä, jos kaikki menee hyvin. Sinua odotetaan jo kovasti! he kirjoittavat.

He jakoivat Instagramin perhekuvan, jossa näkyy Niinan jo pyöristynyt vauvavatsa.