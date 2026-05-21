Suomessa saattaa tulla jo ensi syksynä käyttöön opintoseteli.

Ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille on tulossa opintoseteli. Sillä voi opiskella maksutta avoimen korkeakoulutuksen opintoja, jos on jäänyt korkeakoulujen yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa.

Hallitus antoi esityksen setelistä tänään. Esityksen mukaan seteliä voisi käyttää yhteensä 30 opintopisteen laajuisiin suomen- tai ruotsinkielisiin opintoihin.

Kyse on kolmevuotisesta kokeilusta.

Kokoomuksen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien toivomuksena on, että seteli saataisiin käyttöön tulevana syksynä.

