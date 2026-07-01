NHL:ssä pelaava Florida Panthers on hankkinut ruotsalaisvahti Jacob Markströmin riveihinsä.
Markström siirtyy Panthers-paitaan New Jersey Devilsista osana isompaa pelaajakauppaa. Markströmin lisäksi Floridaan siirtyy Angus Crookshank.
Toiseen suuntaan suuntaavat Evan Rodrigues, Jesper Boqvist ja Ben Steeves.
Päättyneellä kaudella Markström torjui 44 ottelussa vaatimattomalla torjuntaprosentilla 88,3.
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578 NHL-ottelua urallaan pelannut Markström aloitti NHL-uransa juuri Floridassa kaudella 2010-11. Tämän jälkeen tie vei Vancouverin, Calgaryn ja New Jerseyn kautta takaisin Floridaan.
Markströmin siirto tarkoittanee sitä, ettei tähtivahti Sergei Bobrovski jatka Floridassa. Kokeneen venäläisvahdin sopimus päättyi viime kauteen. Florida hommasi aiemmin sveitsiläisvahti Akira Schmidin Vegas Golden Knightsista.
Evan Rodrigues iski viime kaudella Panthersissa 31 pistettä 69 ottelussa. Hän voitti seuran riveissä kaksi Stanley Cup -mestaruutta.
Jesper Boqvistille pisteitä kertyi 73 ottelussa yhteensä 13. Boqvist viiletti Devils-paidassa kausina 2019-23, joten hänkin palaa tuttuun seuraan.
24-vuotias Ben Steeves ei ole vielä pelannut peliäkään NHL:ssä. AHL:ssä otteluita on kertynyt 140.