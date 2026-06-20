Toronto Marlies on voittanut jääkiekon AHL:n mestaruuden.

Toronto kukisti finaalisarjassa Chicago Wolvesin voitoin 4–1. AHL-mestaruus on Torontolle seurahistorian toinen. Ensimmäinen tuli vuonna 2018.

Chicago johti varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa pelattua peliä jo 2–0, mutta Toronto kiri tasoihin ja meni ohi. Chicago onnistui kaventamaan pelin tilanteeseen 4–3, mutta tasoitukseen sille ei enää riittänyt aikaa.

Toronto Marliesissa ei pelannut suomalaisia, mutta Hannu Toivonen juhlii mestaruutta joukkueen maalivahtivalmentajana.

Chicago Wolvesin suomalaispuolustaja Juuso Välimäki iski finaalisarjassa kaksi maalia ja yhden syöttöpisteen. Myös Aleksi Heimosalmi pelasi pudotuspeleissä Wolvesin takalinjoilla, mutta hän ei ollut mukana finaalisarjassa.