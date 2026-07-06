Kisäisäntä Meksiko ja Englanti pelasivat hengästyttävän MM-neljännesvälierän Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä. Lopulta jatkoon meni Englanti maalein 3–2.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Odotettu kohtaaminen Meksikon ja Englannin välillä käynnistyi tunnin myöhässä, kun Mexico Cityssä pyöri rajuilma.
Tämä tuntui lisänneen sähköä matsiin entisestään. Se alkoi purkautua avausjakson loppupuolella, kun Englannin osui maalin kahdesti vain kahden minuutin sisään.