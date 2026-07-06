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Henkeäsalpaava MM-yö: Englanti hiljensi Meksikon!

Harry Kane iski Englannin kolmannen maalin, Jude Bellingham (oik.) kaksi sitä ennen.

Harry Kane iski Englannin kolmannen maalin, Jude Bellingham (oik.) kaksi sitä ennen. 2026 Getty Images

Odotettu kohtaaminen Meksikon ja Englannin välillä käynnistyi tunnin myöhässä, kun Mexico Cityssä pyöri rajuilma.

Kisäisäntä Meksiko ja Englanti pelasivat hengästyttävän MM-neljännesvälierän Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä. Lopulta jatkoon meni Englanti maalein 3–2.

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Vaikka Meksiko sai edun, Englanti sai seuraavan maalin. Isäntien Raul Rangel kaatoi karkuun päässeen Anthony Gordonin rangaistusalueelta, ja Harry Kane osui pilkulta tunnin kohdalla.

Kymmenen minuutti tästä ja Kane aiheutti vastustajaan osuneella potkuliikkeellään pilkun omassa päässä. Raul Jimenez kavensi.

Vaikka paikkoja riitti tämänkin jälkeen, maaleja ei enää nähty: Englanti puolivälieriin, kisaisäntä Meksiko laulukuoroon. Tappio oli Meksikolle vasta kolmas 90 viime otteluun Azteca-stadionilla.

Haaland ja Kane nokikkain

Vastaansa Englanti saa aiemmin yöllä Brasilian maalein 2–1 kaataneen Norjan . Ottelu käydään Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä.

Erling Haaland teki Brasilia-voitossa Norjan molemmat osumat toisen jakson loppupuolella ja nousi jakamaan maalipörssin kärkipaikkaa Lionel Messin ja Kylian Mbappen kanssa (7 osumaa).