Myrskyn silmässä oleva sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman puhuu aamupäivällä Porin SuomiAreenassa.

Kansa pääsee kuulemaan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) ajatuksia tänään aamupäivällä Porin SuomiAreenassa. Kello 10.30 alkavan ministeri Rydmanin haastattelutunnin aiheena on Suomen suurin talouspäätös, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen.

Miten väestön työ- ja toimintakyky sekä julkisen talouden kestävyys kytkeytyvät toisiinsa, miten eri ikäisten hoidon ja hoivan tarpeisiin vastataan eri puolilla Suomea ja minkä on muututtava, että luottamusta palautetaan tekojen ja kokemuksen kautta? Muun muassa näistä kysymyksistä on ensin haastateltavana sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.). Noin kello 11 mukaan paneelikeskusteluun liittyvät kansanedustajat Matias Mäkynen (sd.), Mia Laiho (kok.) sekä Eeva Kalli (kesk.).

5:06 Ministeri Rydman antoi oman haastattelun MTV Uutisille ennen haastattelutuntiaan.

Petteri Orpon (kok.) hallitus ajautui kriisiin sosiaali- ja terveysalan järjestöille suunnattujen STEA-avustusten takia. Rydmanin STEA-avustuksiin liittyvät kriteerit otettiin hallituksessa uuteen valmisteluun Rydmanin ja perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta. Etenkin kokoomus ja RKP suuttuivat, kun sote-järjestöjen, maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen edunvalvontaan osuvat Rydmanin leikkauskriteerit haluttiin tehdä uusiksi.