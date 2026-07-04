Red Bullin hollantilaistähti Max Verstappen on taas löytänyt seikan, josta kritisoida F1-sarjaa.
Verstappen on tehnyt mielipiteensä uuden aikakauden F1-autoista hyvin selväksi kuluvan vuoden aikana. Red Bullin nelinkertainen maailmanmestari ei ole ollut teknisten uudistusten fani, vaan on jopa uhkaillut jättävänsä lajin.
F1-sarja jatkuu tänä viikonloppuna Britannian Silverstonessa. Sunnuntain kisapäivän kuljettajien paraati on tarkoitus järjestää siellä perinteisistä menoista poiketen legoista rakennettujen autojen avulla. F1-kuskien on tarkoitus istua niissä kiertäen rataa ja tervehtiä samalla yleisöä.
Tämä ei maistu Verstappenille.
– Leikin mieluummin legoilla kotona lasten kanssa. En karting-autoillen täällä, Verstappen totesi.
– Seisoisin mieluummin kuorma-auton kyydissä kaikkien muiden (kuskien) kanssa. Mielestäni se on hauskempaa ja näyttää ammattimaisemmalta.
Lue myös: Red Bull -kulisseissa kuohuu! Max Verstappen ottaa ja lähtee?
Viime kaudella Miamissa kuskit istuivat kaksipaikkaisissa legoautoissa ja päätyivät kilpailemaan, minkä seurauksena menopeleistä putosi paloja asvaltille.
– Mielestäni meidän ei pitäisi näyttää lapsilta ja pelleiltä törmäilemässä toisiimme, Verstappen niputti.
Verstappen sijoittui kolmanneksi Silverstonen sprinttikisan aika-ajossa perjantaina.