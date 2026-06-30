Orpon hallitus saa kansalta risuja.
Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta.
Vain viidennes ajattelee Orpon hallituksen onnistuneen hyvin.
Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59 prosenttia arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti.
Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia.
Avaintavoitteet jäivät kauas
Turun yliopiston poliittisen historian professori Markku Jokisipilä nostaa HS:n haastattelussa epäsuosion syyksi sen, että hallitus on jäänyt kaikissa avaintavoitteissaan kauas maalista.
Avaintavoitteita olivat talouskasvun aikaansaaminen, työllisyyskehityksen parantaminen ja velkaantumisvauhdin taittaminen.
Aiemmista hallituksista vain Alexander Stubbin hallitus on saanut HS:n kyselyssä Orpon hallitusta heikomman arvion.
Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut tuhat täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa.
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