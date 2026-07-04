Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi voittoon F1-sarjan Britannian GP:n sprinttikisassa. Hän ohitti paalulta startanneen Ferrarin Lewis Hamiltonin, joka oli toinen.
Sprinttivoitto oli MM-sarjaa johtavalle Antonellille, 19, uran ensimmäinen. Ero Hamiltoniin ruutulipulla oli vajaat kolme sekuntia.
Antonellin johtomarginaali MM-sarjassa toisena olevaan tiimikaveriinsa George Russelliin on nyt 43 pistettä. Russell oli sprintissä neljäs.
Palkintokolmikon täydensi McLarenin Lando Norris, joka nousi vahvan kisan alun siivittämänä kolme sijaa.
Kolmosruudusta lähtenyt Red Bullin Max Verstappen sai sen sijaan surkean lähdön, ja putosi lopputuloksissa kolme sijaa.
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Cadillacin Valtteri Bottas oli 19:s. Hän nousi yhden sijan radalla.
Sunnuntaina ajettavan varsinaisen GP:n aika-ajo starttaa tänään kello 18.