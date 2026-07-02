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Rydmanilta syytös hallituskumppaneille: On pyritty tunkeutumaan sektoriministerille kuuluvalle alueelle | MTV Uutiset



Rydmanilta kova syytös: Pyritty tunkeutumaan sektoriministerille kuuluvalle alueelle 17:37 Ministeri Wille Rydman MTV Uutisten haastattelussa Julkaistu 43 minuuttia sitten Maria Nykänen Wille Rydman vakuuttelee, että aiemmin linjatut hakukriteerit ovat voimassa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) turvautui tänään harvinaiseen keinoon, kun hän määräsi, että asetusmuutos stea-avustuskriteereistä on tuotava valtioneuvoston yleisistuntoon 13. elokuuta mennessä. Takarajan asettaminen mahdollistaa lain sekä ministerin käsikirjan mukaan myös sen, että asetusluonnos saadaan tarvittaessa valtioneuvoston yleisistuntoon, vaikkei vastuusministeri, tässä tapauksessa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.), suostuisi sitä esittelemään. Rydman ei halunnut torstaina iltapäivällä vielä linjata, aikooko hän esitellä asetuksen. Hän pitää kuitenkin asetusluonnosta hyvänä, eikä siten näe estettä asetuksen esittelemiselle. – Se vaikuttaa oikein hyvältä, koska se ei ole millään tavalla ristiriidassa aiemmin esittelemieni ei-sitovien kriteerien kanssa. Rydmanin mukaan hänen aiemmin linjaamansa stea-avustusten hakukriteerit ovat yhä voimassa, ja tulevat pysymään voimassa, vaikka asetusmuutos tulisikin voimaan. Muutostarvetta kriteereihin ei ole, sillä aiemmin ilmoitetut hakukriteerit eivät ole ristiriidassa nykyisen, eivätkä kansliapäälliköiden ehdottaman asetusmuutoksen kanssa, Rydman sanoo.

Vaikka Rydman pitää kiinni linjaamistaan kriteereistä, hän on useaan kertaan todennut, että kriteerit eivät ole oikeudellisesti tai poliittisesti sitovia, vaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteerejä, jotka voidaan tarvittaessa poliittisella päätöksellä ohittaa, kun avustusten myöntämisestä myöhemmin päätetään hallituksen kesken, kuten on tapana ollut.

"Kriteerit tulee arvioida"

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtaja Hanna Heinonen katsoo, että aiemmin linjatut hakukriteerit eivät ole tällä hetkellä täysin voimassa, koska ne pohjautuvat aina voimassa olevaan lainsäädäntöön ja asetuksiin. Koska asetusta ollaan nyt päivittämässä, tulee myös hakukriteerit katsoa uudelleen läpi ministerin kanssa, Heinonen sanoo.

– Pidän selvänä, että tulee arvioida, pitääkö hakuilmoitusta tarkentaa.

Heinonen ei ota kantaa siihen, ovatko asetusluonnos ja aiemmin linjatut hakukriteerit yhteensopivia tai ristiriidassa keskenään, tai tarvitseeko hakukriteerejä hänen tulkintansa mukaan muuttaa.

Mahdollista on, että asetuksen lisäksi tarvitaan joka tapauksessa yksityiskohtaisemmat hakukriteerit, koska asetuksessa niitä ei välttämättä voida määritellä riittävän yksityiskohtaisella tasolla.

Rydmanin kriteereissä linjattiin alun perin, että avustusten myöntämisessä painotetaan jatkossa kohtaavaa toimintaa. Vastaava kriteeri löytyy myös asetusluonnoksesta, jossa ehdotetaan painotettavaksi "konkreettista, kohtaavaa asiakastyötä".

Rydmanin kriteereissä linjattiin myös, etteivät avustusta saisi kaikkein varakkaimmat järjestöt tai järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis-​ tai neuvontatyöhön. Avustusta ei myöskään Rydmanin kriteerien mukaan myönnettäisi järjestöille, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-​terveydellisperusteiseen tausta-​ tai identiteettiryhmään. Näistä kriteereistä ei ole mainintaa asetusluonnoksessa, jossa on linjattu kriteereistä yleisluontoisemmalla tasolla.

Keskusteluja käydään jatkuvasti ministerin ja Stean välillä, Rydman sanoi aiemmin torstaina.

"Ei tarvetta uhmata pääministeriä"

Rydman sanoo päättävänsä asetusluonnoksen esittelemisestä hallitukselle sen jälkeen, kun hallituksella on riittävä yhteisymmärrys siitä, "mitä ollaan tekemässä, ja mihin pyritään". Keskusteluja käydään kesän aikana, Rydman sanoo.

– Mutta tietysti tällaiset ukaasit ja päivämäärärajat ovat vähän eriskummallisia temppuja, hän kommentoi.

Rydmanin toiminta avustuskriteerien linjaamisessa on tulkittu pääministerin uhmaamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) linjasi viime viikolla hallituksen äänestyksen jälkeen, että Rydmanin linjaama stea-avustuskriteerit valmistellaan uudelleen asetuksen kautta. Pian tämän jälkeen Rydman ilmoitti, ettei hän usko poliittisen yhteisymmärrykseen perustuvan asetuksen valmistuvan kesän aikana.

Rydman kiistää, että hän olisi pyrkinyt uhmaamaan pääministeriä. Sen sijaan hän kokee, että osa hallituskumppaneista on pyrkinyt tunkeutumaan sosiaali- ja terveysministerin toimivaltaan kuuluvalle alueelle.

– Minulla ei ole tarvetta uhmata pääministeriä, tai ketään muutakaan ministeriä. Mutta luonnollisesti hallituksessa on määrätynlainen työnjako.

– Tässä on pyritty tunkeutumaan erikoisella tavalla sellaiselle alueelle, joka on aivan yksiselitteisesti sektoriministerin asia. On pyritty saattamaan koko hallituksen tai pääministerin asiaksi asioita, jotka kuuluvat yksiselitteisesti sosiaali- ja terveysministerin toimivaltaan, Rydman sanoo.

Rydman viittaa myöhemmin haastattelussa muun muassa siihen, että valtionavutuksista päättää lain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö, ja siten ministeriötä johtava sosiaali- ja terveysministeri.

– Totta kai silloin myös päätöksentekoa valmisteleva prosessi kuuluu ministerin toimivaltaan.

Huolimatta hallituksen stea-kiistasta Rydman kuvailee olleensa pääministeri Orpon kanssa hyvissä ja asiallisissa väleissä koko hallituskauden ajan.