Maatilavideoista tuttu sometähti kokee yllätyksen.
Sosiaalisen median vaikuttaja ja maanviljelijä Anne-Mari "Amskidabamski"
Tarkkio vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.
Amskidabamski yllättyy, kun hänen hyvä ystävänsä Häärijä astelee tv-studioon kesken lähetyksen.MTV / Onni Ojala
Ohjelmassa käy ilmi, että Amski on hyvä ystävä Häärijä-hahmon luojan eli Tomi Häppölän kanssa.
Jaksossa Häppölä pamahtaa kesken lähetyksen studioon ja yllättää täysin sometähden.
– Häh! Amski häkeltyy.
Häppölällä on oma kysymys, jonka hän kysyy Amskilta. Katso hulvaton tilanne videolta!
Millainen traktori Amskilla on ja onko hän parisuhteessa?