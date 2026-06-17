Vasemmistoliiton kannatus näyttää nousseen korkeimmilleen vuosikymmeniin.

Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa.

Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2 prosenttia mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11 prosenttia ja korkeimmillaan kolmeen vuosikymmeneen.

SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1 prosentin kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4 prosentilla sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6 prosentilla.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4 000:ta ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

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