Analyytikko kertoo MTV Uutisille, mikä selittää eduskuntapuolueiden heikkoa mainetta suomalaisten silmissä.

Eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla, ilmeni äskettäin Luottamus & Maine 2026 -tutkimuksessa.

Kaikkiaan tutkimuksessa mitattiin kahdeksaa maineen osa-aluetta. Vanhempi analyytikko Antti Pennala tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics -yhtiöstä nostaa niistä esiin erityisesti demokratiasuhteen.

– Siinä vain puolet pääsi kohtalaiselle tasolle, Pennala kertoo MTV Uutisille.

Demokratiasuhde mittaa sitä, toimivatko puolueet vastaajien mielestä vilpittömästi paremman yhteiskunnan puolesta ja pelaavatko ne demokratian pelisääntöjen mukaan.

– Keskustelu on polarisoitunut ja tulehtunut. Oman puolueen kannattajat puhuvat hyvää puolueesta ja sitten taas vastustajat antavat todella huonoja arvosanoja. Ei ole löytynyt kultaista keskitietä, Penttala sanoo.

Vain Liike Nytin maine ylsi tutkimuksessa kohtalaiselle tasolle.

– Se on uusi, ehkä yhden ihmisen puolue, joka on osin päivän politiikan ulkopuolella. Sen takia siihen ei ole tarttunut hyvässä tai huonossakaan polarisoivat ilmiöt, Pennala selittää.

Heikkomaineisimmaksi tutkimuksessa arvioitiin perussuomalaiset.