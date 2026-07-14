Useita kuoli tulipalossa rakennustyömaalla Brysselissä Belgiassa tiistaina, kertoo uutistoimisto Reuters.
Paikalliset viranomaiset kertovat, että tämän lisäksi kuusi ihmistä on kateissa ja heitä etsitään.
Paikallisen työsuojeluviranomaisen tiedottajan mukaan varhain tiistaiaamuna syttyneen tulipalon jäljiltä Brysselin keskustassa Place de Brouckèren aukiolla sijaitsevan suuren peruskorjaustyömaan toisesta hissistä on löydetty toistaiseksi tuntematon määrä vainajia.
Tiedottajan mukaan ei vielä tiedetä, ovatko löydetyt vainajat kuusi kadoksissa ollutta työntekijää.
Paikallinen pelastuslaitos kertoi, että työmaalla oli tulipalon syttyessä yli 200 työntekijää. Lisäksi kolme henkilöä on toimitettu sairaalahoitoon.