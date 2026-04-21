Suomessa noin kahdella miljoonalla palkan-, etuuden- ja eläkkeensaajalla on tänään viimeinen päivä tarkistaa esitäytetty veroilmoitus.
Verohallinto muistuttaa, että myöhästyneestä veroilmoituksen täydentämisestä voi joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotuksen.
Itse ilmoitettavia tuloja ja vähennyksiä ovat muun muassa kotitalousvähennys, asunnon vuokraamisesta saadut vuokratulot, työmatkakulut sekä virtuaalivaluuttatulot.
Veroilmoituksen seuraava määräpäivä on viikon päästä 1,8 miljoonalla suomalaisella. Oman määräpäivän voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta.