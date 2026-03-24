Donald Trumpin suosio on laskussa Iranin sodan ja hintojen nousun vuoksi.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatus on laskenut viime päivinä alimmalle tasolle sen jälkeen, kun hän palasi Valkoiseen taloon reilu vuosi sitten.
Asia selviää uutistoimisto Reutersin ja markkinatutkimusyritys Ipsosin tekemästä kyselystä.
Laskun taustalla ovat polttoaineen hintojen jyrkkä nousu sekä laaja tyytymättömyys hänen Irania vastaan aloittamaansa sotaan.
Maanantaina päättyneessä nelipäiväisessä kyselyssä Trumpin työhön oli tyytyväisiä 36 prosenttia amerikkalaisista.
Arviot Trumpista heikkenivät erityisesti elinkustannusten hallinnan osalta.
Bensiinin hinnat ovat nousseet voimakkaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat koordinoidut iskut Iraniin 28. helmikuuta.
Vain 25 prosenttia vastaajista hyväksyi Trumpin tavan hoitaa elinkustannuksia, vaikka aihe oli keskeinen hänen vuoden 2024 presidentinvaalikampanjassaan.
Trumpin kannatus oli presidenttikauden alkuvaiheessa 47 prosenttia, ja viime kesästä lähtien se on pysynyt pääosin 40 prosentin tuntumassa.