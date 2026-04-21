Väitettyjä jengijohtajia syytetään lähes 50 000 rikoksesta.
Salvadorilaisessa oikeudessa alkoi tiistaina massaoikeudenkäynti lähes 500 väitettyä jengijohtajaa vastaan. Heidän uskotaan kuuluvan MS-13-jengiin. Syyttäjän mukaan he ovat syyllistyneet yli 47 000 rikokseen vuosien 2012 ja 2022 välillä.
Syyttäjien mukaan vastaajat ovat määränneet murhia, kiristyksiä sekä aseiden salakuljetusta. Heitä syytetään myös kapinasta, jossa heidän väitetään pyrkineen perustamaan rinnakkaisvaltion alueellisen hallinnon avulla.
Syytetyt osallistuivat oikeudenkäyntiin vankilasta etäyhteydellä.AFP / Lehtikuva
Yksi vastaaja voi saada jopa 245 vuoden vankeustuomion, jos hänet todetaan syylliseksi kaikkiin syytteisiin.
Syytettyjä pidetään viidessä eri vankilassa. Suurin osa heistä on vuonna 2023 avatussa pahamaineisessa Cecot-vankilassa, josta on tullut symboli El Salvadorin nollatoleranssille jengiväkivallan suhteen.