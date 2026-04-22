Viranomaisten mukaan Suomi on turvallinen, mutta turvatuotteiden myynti kertoo toista totuutta.

Suomi on tilastojen valossa yksi maailman turvallisimmista maista.

Sisäinen turvallisuus on sitä, että jokainen yhteiskuntamme jäsen voi nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman pelkoa rikoksista, onnettomuuksista, häiriöistä tai muista huolta aiheuttavista ilmiöistä.

Sisäiseen turvallisuuteen liittyy vahvasti myös tunne turvallisuudesta.

Sisäministeriön mukaan tunne turvallisuudesta on suomalaisilla korkealla, mutta myynnissä olevat henkilökohtaiset turvalaitteet ja -vimpaimet kertovat toisenlaisesta tilasta.

Useilla liikkeillä on myynnissä esimerkiksi turvasumuttimia, -hälyttimiä ja muita laitteita, joiden käyttöön ei tarvita erillislupia.

Erilaisiin turvalaitteisiin törmää myös aiempaa useammin esimerkiksi Facebookin ryhmissä tai muilla sosiaalisen median alustoilla.

Turvallisuus on viime aikoina puhututtanut esimerkiksi Itä-Helsingissä. Alueella liikkunut nuorten tyttöjen porukka on herättänyt alueen asukkaissa pelkoa.

MTV uutisoi aiheesta joulukuussa 2025.

Viranomaisten vajaavaisista keinoista puuttua tilanteeseen uutisoitiin jo tuolloin.

Nyt alueen sosiaalisen median kanavilla ihmiset kertovat ostaneensa omaksi suojakseen esimerkiksi turvasumutteita.